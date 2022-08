Hit parade, Lazza è ancora il re

ROMA, 12 AGO - Lazza senza rivali: è ancora Sirio, il suo terzo album in studio, a guidare la classifica degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Alle sue spalle risale di una posizione Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare; terzo gradino del podio per Rkomi con Taxi driver. Nessuna novità nella top ten di metà agosto che vede solo un rimescolamento delle posizioni rispetto a una settimana fa: al quarto posto, stabile, c'è Blanco con Blu Celeste, seguito da Fedez con Disumano (sesto venerdì scorso) e da Harry Styles con Harry's House, che guadagna anche lui una posizione. Poi la Rivoluzione di Rocco Hunt e Capo Plaza, che con Hustle Mixtape risale di due gradini ed è ottavo. Chiudono la classifica Marracash con Noi, loro, gli altri e Sangiovanni, che si riaffaccia in top ten con Cadere, volare. Tra i singoli saldo in vetta il tormentone di Fedez con Tananai e Mara Sattei La dolce vita, seguito da Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari e dall'altra hit estiva Tropicana di Boomdabash & Annalisa. Tra i vinili torna in auge Fear Inoculum dei Tool.

