Hit parade, Lazza saldo in vetta, poi Beyoncé e Irama

ROMA, 05 AGO - Lazza con il suo terzo album in studio, Sirio, rimane re della classifica della prima settimana di agosto. Al secondo posto debutta Beyoncé con il suo Renaissance, settimo album in studio che i fan attendevano dal 2016. Tra i credits compaiono anche i nomi di Giorgio Moroder, Donna Summer e James Brown. Per il resto la classifica è piuttosto stabile rispetto alla scorsa settimana: slitta al terzo posto Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare e a seguire Blanco con Blu Celeste e Rkomi con Taxi Driver, il disco più venduto del primo semestre 2022 nonché di tutto il 2021. Stabile al sesto posto il Disumano di Fedez, mentre perde due posti Harry Styles con Harry's House, ora settimo ma sempre primo tra i vinili. Chiudono la top ten Rocco Hunt che rimane ottavo con Rivoluzione, Marracash, che scende di due posizioni con Noi, loro, gli altri e Capo Plaza, stabile al decimo con Hustle Mixtape. Tra i singoli saldo in vetta il tormentone di Fedez con Tananai e Mara Sattei La dolce vita seguito da Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari e l'altra hit estiva Tropicana di Boomdabash & Annalisa.

