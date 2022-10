Hit parade, Taylor Swift in vetta con Midnights

ROMA, 28 OTT - Il nuovo album di Taylor Swift, "Midnights", debutta, per la prima volta in Italia, in vetta alle classifiche Fimi/Gfk degli album e dei vinili più venduti della settimana. Taylor è l'unica artista donna internazionale a raggiungere la posizione più alta della classifica italiana di vendite nel 2022 (e l'unica in top ten questa settimana). Il disco ha già battuto tutti i record di vendita e streaming a livello globale. Fin dal giorno di uscita, "Midnights" ha conquistato il titolo di album più ascoltato di sempre nelle prime 24 ore su Spotify, Amazon Music e Apple Music, debuttando anche tra le 5 migliori release di sempre su Spotify. Grazie a questi risultati, Taylor Swift ha ottenuto il titolo di artista più ascoltata di sempre in 24 ore su Spotify. Scivola al secondo posto thasup con "c@ra++ere s?ec!@le", il nuovo album a tre anni dal fortunato esordio con 23 6451 che vede le collaborazioni di Coez, Rkomi, Pinguini Tattici Nucleari, Lazza, Sfera Ebbasta, Rondodasosa. Stabili al terzo posto Lazza con Sirio e il producer Night Skinny al quarto con il progetto monumentale Botox, che riunisce oltre 40 artisti. Perde tre posizioni ed è quinto Marco Mengoni con Pelle, secondo capitolo della trilogia Materia. Debutto al sesto posto per gli Arctic Monkeys con The Car, settimo album in studio della rock band britannica. Segue un tris di rapper: Luché con Dove volano le aquile, Marracash con Noi, Loro, Gli altri (che tiene dopo quasi un anno dalla pubblicazione) e Rkomi con Taxi Driver, in classifica da ben 78 settimane. Chiude la top ten Bad Bunny con Un verano sin ti.

