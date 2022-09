Hit parade, torna in vetta alla hit parade Lazza

ROMA, 09 SET - Torna in vetta alla hit parade Lazza con il suo terzo album in studio, Sirio. Al secondo posto della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana c'è Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare e a seguire l'inossidabile Rkomi con Taxi Driver, disco più venduto del primo semestre 2022 nonché di tutto il 2021. Al quarto posto c'è il rapper Bad Bunny con Un verano sin ti. Stabile in quinta piazza Blanco con Blu Celeste. Debutta sesto Yungblud, terzo album della superstar inglese vincitori di moltissimi premi. Al settimo posto con Harry's House c'è Harry Styles, re del red carpet veneziano. Sale dall'11/o all'8/o Salvatore, album d'esordio del rapper Paky. Come la scorsa settimana chiudono la top ten Marracash con Noi, loro, gli altri e Capo Plaza, stabile al decimo con Hustle Mixtape. Tra i singoli in testa Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari e tra i vinili Will of the People dei Muse.

