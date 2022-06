I Sansoni in tour: tutte le tappe, quasi tutte siciliane, dello spettacolo

Fratelli nella vita e sul lavoro I Sansoni, nome d’arte di Fabrizio e Federico Sansone, annunciano le prime date estive del loro tour "Fratelli&ma non troppo!". Prodotti da Vivo Concerti, gli spettacoli porteranno il duo in Italia partendo da Terrasini (Palermo) (Le luminarie arti in festival, 31 luglio), toccando poi Noto (Siracusa) (Scalinata della Cattedrale, 6 agosto), Adrano (Catania) (Arena dell’Etna, 9 agosto), Piazza Armerina (Enna) (Arena Piazza Cattedrale, 10 agosto), Pollina (Palermo) (Teatro Pietra Rosa, 12 agosto), Milano (Arena Milano Est, 6 settembre) e Santa Caterina Vallermosa (Caltanissetta) (Villa Hermosa, 24 settembre).

Attori e creator siciliani, durante il tour I Sansoni raccontano con estrema ironia il loro rapporto fraterno, affermando che in ogni famiglia c'è sempre un fratello più furbo e un altro sulle nuvole, un fratello che vuole sempre avere ragione e l’altro che subisce, un fratello più buono e l’altro un pò meno.





