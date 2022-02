Il campione Berrettini accolto come un divo

Bellissimo ed elegante in smoking impeccabile il numero 6 nel ranking mondiale Atp, Matteo Berrettini è venuto stasera a prendersi l’applauso dell’Ariston: «Non hai sentito il mio battito cardiaco: grazie a tutti, questo è palcoscenico diverso per me, non ho la racchetta, non mi sento tanto a mio agio...», sorride il tennista romano, elegante nello smoking. «Davanti a te - gli dice Amadeus - ci sono solo fuoriclasse come Djokovic, Federer, Nadal, ma prima o poi andranno in pensione». E Berrettini: «Ci sto provando a batterli mentre sono ancora in tour». Agli Australian Open, dove è stato poi superato in semifinale da Rafa Nadal, «il pubblico non era così. Dopo quattro ore e passa di battaglia ho tirato fuori l’adrenalina, la cattiveria e ho usato l'energia per vincere la partita e questo credo che sia stato apprezzato».

Pubblicità

La sua fidanzata è una collega, l'australiana di origini croate Ajla Tomljanovic: "Quando ci alleniamo devo farla vincere sennò si litiga - svela in finalista di Wimbledon 2021 - Ci vediamo nei tornei più importanti che giochiamo assieme. Lei vive in Florida, io in Europa, la mia vita è sempre in giro...". In platea c'è tutta la famiglia Berrettini, dalla mamma Claudia al fratello tennista Jacopo, sino a papà Luca.

"Attento: da sex symbol a ex symbol è un’attimo!". Fiorello mette scherzosamente in guardia Matteo Berrettini, sul palco di Sanremo 2022, raccogliendo i numerosi "sei bellissimo!" lanciati dal pubblico femminile dell’Ariston al campione.



Sul palco arriva Fiorello, che ha lavorato con papà Luca Berrettini e saluta tutta la famiglia del tennista in platea. Lo showman ricorda quando da ragazzino sognava di praticare questo sport ("ma mio padre mi disse: o mangiamo, o giochi a tennis") e rivolge un appello a giovani: «Avvicinatevi a questo sport, oggi è diventato accessibile».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA