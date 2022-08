Il comico Angelo Duro arriva a Zafferana per il suo spettacolo già sold out e si presenta così

È già sold out l'unico appuntamento siciliano del tour estivo di Angelo Duro, “Da Vivo”, in programma stasera, lunedì 8 agosto all'Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (Ct), organizzato da Show Biz e Live Spettacoli in collaborazione con il Comune di Zafferana Etnea. Con la sua comicità dissacrante, Duro sdogana i tipici stereotipi del comico e colpisce nel segno con il suo inconfondibile carattere scontroso, e attraverso i suoi racconti e ragionamenti, porta il pubblico alla riflessione su temi universali, fino a smuovere le coscienze.

La cosa che differenzia Angelo Duro nel panorama comico nazionale è il carattere. È il suo essere rissoso, scontroso, respingente, a renderlo unico. Con un atteggiamento del genere, sembrerebbe difficile empatizzare con una platea invece, lui ci riesce. Il pubblico lo ama per questa sua schiettezza e gli concede, e permette, di dire qualunque cosa. O anche di starsene su un palco per dieci minuti in silenzio senza aprire bocca, perché sì, lui, ha fatto anche questo, ed è stato un trionfo. Angelo Duro è già arrivato a Zafferana Etnea.

Lo testimoniano le sue storie Instagram. Con un simbolo fallico, Angelo Duro ha voluto “ringraziare” i bigotti catanesi. Nei giorni scorsi, qualche catanese lo aveva censurato. Adesso l’ex “Iena” ha scelto di rispondere, appunto, con questo simbolo. In giro per la città di Zafferana, come si vede nelle sue stories Instagram, sta “riempiendo” i suoi manifesti con la scritta “Sold out” e un simbolo fallico.

