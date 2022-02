Il mito dei Genesis al Teatro Antico di Taormina rivive con Steve Hackett

Stilando una chart dove sistemare i titoli musicali preferiti dal cuore, una casella prioritaria spetta ai Genesis, alla loro storia, le opere pubblicate, una discografia opulenta, l'aspetto live, le carriere singole.

A prescindere dai due leader carismatici, Phil Collins & Peter Gabriel, i componenti della formazione britannica periodicamente hanno espresso la loro stesura artistica, pubblicando album interessanti da non sottovalutare.

Steve Hackett, è stato motore portante del suono, le sue chitarre hanno disegnato un tappeto di note distinguibili, certificate in "Selling England by the Pound", documento imprescindibile del rock romantico progressive, permettendogli di sviluppare un linguaggio personale una volta fuoriuscito dal gruppo madre.

L'anno in corso, sarà per il tour di Phil Collins & soci, riaccosta Hackett al suo passato, allestendo un concerto dove la tematica attraversa il globo dei Genesis nella sua essenza, "Revisited - Seconds Out + more", proposto al pubblico italiano tramite cinque date, Firenze, Udine, Porto Recanati, Roma ed una in terra di Sicilia, 1 agosto Teatro Antico di Taormina.

