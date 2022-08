Il mito dei Pink Floyd ad Agrigento e Zafferana

L'estate 2022 ha emesso il suo verdetto, "Gilmour, Mason, Waters", sono i musicisti omaggiati per eccellenza, tribute band, gruppi che inneggiano, glorificano quanto le nobili pagine dei "Pink Floyd" hanno lasciato ai posteri.

Sinfonica, psichedelica, la strada segnata dalla band britannica, raccoglie proseliti tra chi ne rilegge le gesta, ed un pubblico sempre ammaliato da suoni e album incastonati negli scaffali della memoria.

"Pink Floyd Legend", gruppo romano per la prima volta a percorrere le vie dei concerti in Sicilia, trasferiscono sul palco "Atom Heart Mother", in versione integrale, disco pubblicato nel 1970, tappa di avvicinamento all'affermazione avvenuta con "The Dark Side Of The Moon" tre anni dopo.

Due gli appuntamenti per chi volesse rinverdire un periodo indelebile, domenica 21 agosto Agrigento - Teatro Valle dei Templi, lunedì 22 agosto Zafferana Etnea - Anfiteatro Falcone Borsellino.

