Il pianista catanese Cafaro vince la XXXVIII edizione del ‘Premio Venezia'

Nicolò Ferdinando Cafaro, nato a Catania nel 2000 e diplomato all'Istituto di Studi Musicali Vincenzo Bellini, è il vincitore della XXXVIII edizione del Premio Venezia, il concorso pianistico nazionale promosso dalla Fondazione Amici della Fenice in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice, punto di riferimento per i giovani pianisti del panorama italiano.

Nicolò Ferdinando Cafaro, è allievo di Graziella Concas presso il Conservatorio “V. Bellini” di Catania dove si è laureato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode. Si afferma in numerosi e importanti concorsi pianistici nazionali ed internazionali, tra cui si citano: 19° Concorso Nazionale Giulio Rospigliosi di Lamporecchio, 6° Concorso di Esecuzione Musicale “Giovani Musicisti - Città di Treviso”, a 15 anni è finalista al 1° Concorso Pianistico Internazionale “Vladimir Krainev di Mosca”. A 19 anni si afferma al “62° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni”, vincendo il 6° premio.

La sua formazione pianistica vanta la partecipazione a masterclass tenute da Joaquin Achucarro, Alexei Lebedev, Ivo Kaltchev, Boris Berezovsky, JE Bavouzet, C. Katsaris. Dall'età di 12 anni è seguito anche dal M° Leonid Margarius e dal 2017 partecipa ai corsi di “Alto Perfezionamento Pianistico” presso l'Accademia Pianistica Internazionale di Imola.

Il pianista Cafaro vanta già una fitta attività concertistica per importanti istituzioni musicali e teatri, fra i quali si citano: Teatro Massimo Bellini di Catania; Teatro Elettra di Iglesias; Associazione Mozart Italia - “Matinèe in Casa Mozart; Associazione “Amici di Verdi”; 36° Festival Pianistico Internazionale “Mario Ghislandi”; “Associazione Dino Ciani”. Recentemente, si è esibito presso prestigiosi palcoscenici quali: il Teatro “U. Giordano” di Foggia, concerto pianoforte e orchestra n° 21 K467 di WA Mozart; al Teatro “Goldoni” di Livorno, concerto per pianoforte e orchestra n° 3 op. 37 di LV Beethoven; e al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, concerto per pianoforte e orchestra n°1 op. 23 di PI Čajkovskij.

