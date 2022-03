Il ritorno di Fabio Concato in Sicilia: due concerti a Palermo e Catania

Ad un anno dall'uscita di “Musico Ambulante”, il doppio cd che raccoglie il meglio del repertorio del cantautore per chitarra e voce, Fabio Concato torna ad esibirsi dal vivo nei maggiori teatri d'Italia con Musico Ambulante Tour 2022. Due le date in Sicilia, una a Palermo e l'altra a Catania,

organizzate dalla Eventi Olimpo: venerdì 4 marzo l'appuntamento è al Teatro Golden di Palermo mentre la tappa catanese, inizialmente annunciata per il 3 marzo, per motivi tecnici ed organizzativi è stata posticipata a mercoledì 4 maggio 2022, sempre al Teatro ABC di Catania ( i biglietti venduti restano validi per la nuova data).

Concato che guiderà il suo pubblico in un viaggio carico carico di ricordi ed emozioni tra i suoi tanti successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire. Con lui sul palco i suoi strepitosi amici musicisti: Ornella D'Urbano ( arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali ( basso), e Larry Tomassini ( chitarre).

Musico Ambulante Tour 2022 è anche l'occasione per ascoltare i grandi successi: da “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano” e “Rosalina”a “051222525”, “Sexi tango”, “Gigi” . Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d'allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, spesso simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia nello mmaginario e nella sensibilità del pubblico.



