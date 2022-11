ROMA, 05 NOV - Il Seminatore di Van Gogh Come torna domani, domenica 6 novembre in mostra, a Palazzo Bonaparte. Come era stato preannunciato, l'opera, colpita ieri da una zuppa di verdura lanciata da manifestanti ambientalisti, non ha subito alcun danno, cosa confermata dalla perizia di oggi. La rende noto la società Arthemisia, produttrice ed organizzatrice della mostra

