Il tredicenne Filippo Cavolina tra protagonisti di The Voice Kids Malta

Il sogno di Filippo Cavolina continua. Il tredicenne catanese di Mirabella Imbaccari, che lo scorso anno aveva calcato il palco di Prodigi su Rai 1, ha staccato il pass per la seconda puntata del talent show internazionale, The Voice Kids Malta. Conteso dai tre giudici, che hanno subito mostrato di apprezzare la sua interpretazione di "Ti scatterò una foto" di Tiziano Ferro, il piccolo talento siciliano, allievo della MeO School del maestro Paolo Li Rosi, ha scelto alla fine il team Destiny. "Sono emozionato - ha detto ancora incredulo - e soprattutto onorato di aver impressionato positivamente tutti i giudici, che hanno quasi litigato tra loro per avermi. Adesso, se possibile, mi impegnerò ancora di più per dare il meglio di me stesso".

Particolarmente soddisfatto anche il maestro Li Rosi, che ha sottolineato la bravura di Filippo nel riuscire a mettere insieme, nonostante la giovane età, talento, tecnica acquisita e, soprattutto, parte espressiva: "Non era semplice - ha spiegato - perché l’emozione in quel momento era tanta. Eppure l'interpretazione è stata completa, anche sul piano emotivo. Ora lavoriamo per la seconda puntata". "Siamo stati incollati allo schermo", ha rivelato il sindaco di Mirabella Imbaccari, Giovanni Ferro, che ha anche ricordato la partecipazione di un Filippo ancora bambino al Ludofestival - kermesse organizzata ogni anno dal comune del Calatino - e i sacrifici della famiglia per accompagnarlo in questo ambizioso percorso di vita. "Ci sentivamo tutti sul quel palco - ha detto ancora il primo cittadino - e abbiamo tifato per lui. È un orgoglio mirabellese e tutta la nostra comunità gli augura il meglio. I suoi sacrifici saranno premiati".

