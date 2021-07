Il clamoroso addio di Raimondo Todaro: arriva l'annuncio sui social

Dopo una partecipazione lunga 16 anni il ballerino catanese Raimondo Todaro lascia Ballando con Le Stelle. Ad annunciarlo ai suoi fans e ai suoi followers è lo stesso Todaro su Instagram:

Pubblicità

«Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legata ad una grande famiglia, quella di #ballandoconlestelle e su tutti Milly Carlucci. All'epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno ottenuto e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l'idea di voler provare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro».

Non è ancora noto in cosa il ballerino sarà impegnato prossimamente. Rumors al momento non confermati vociferano di un probabile passaggio ad Amici di Maria De Filippi. Probabilmente lui stesso lo comunicherà, o meno, sempre sui social. L'ultima edizione di Ballando era stata tra le meno fortunate del maestro catanese. A fianco di Elisa Isoardi aveva dovuto affrontare l'inconveniente di un infortunio alla caviglia capitato alla sua allieva e poi un intervento di appendicite a cui si era dovuto sottoporre. La prossima sarà sicuramente per lui una stagione migliore.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA