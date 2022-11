Incassi, al cinema continua il dominio di Wakanda Forever

ROMA, 21 NOV - Un altro week end in testa al botteghino per Black Panther: Wakanda Forever che, seppur in calo del 50%, incassa 1 milione 688 mila euro con una media di 3.186 su 530 sale e un totale di 6 milioni 604 mila in 15 giorni. Sul resto del podio due debuttanti: in seconda piazza The Menu, horror con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult, che esordisce con 666 mila euro e una media di 2.178 su 306 schermi. Medaglia di bronzo per il il secondo capitolo della trilogia dei Manetti bros. basata sul celebre Diabolik. Il capitolo Ginko all'attacco!, con Miriam Leone-Eva Kant affiancata non più da Luca Marinelli ma da Giacomo Gianniotti come protagonista, guadagna 565 mila euro con una media di 1.372 su 412 sale. Nel cast anche un ottimo e ispirato Ginko-Valerio Mastandrea e Monica Bellucci. Al quarto posto comincia la corsa de Il principe di Roma, di Edoardo Falcone con Marco Giallini, Filippo Timi e Sergio Rubini, che debutta con 394 mila euro (la media schermi 1.498 su 263). Al quinto La stranezza con 378 mila euro e un totale di 4 milioni 739 mila. Sesto Harry Potter e la camera dei segreti che nel week end ha incassato 362 mila euro. L'ultimo esordiente della top ten è Belle e Sebastien - Next Generation, settimo, a 245 mila euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA