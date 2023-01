Incassi, Avatar a 40 mln, nella top 10 migliori incassi italiani

ROMA, 16 GEN - Avatar: La Via dell'Acqua continua a macinare record. Il sequel del lungometraggio di James Cameron vincitore di tre Academy Award porta il suo incasso complessivo oltre 40 milioni di euro in 5 settimane con oltre 4,5 milioni spettatori ed entra nella classifica dei 10 migliori incassi di tutti i tempi in Italia. In particolare Avatar in questo ultimo week end, seppur in calo del 56%, ha incassato 2 milioni 191 mila euro mantenendo una media di 4.958 euro su 442 schermi. Debutta al secondo posto Grazie ragazzi di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni: l'incasso è di 776 mila euro con una media sala di 1.740 su 445. Terzo in discesa di una posizione l'altro film italiano Tre di troppo con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele che guadagna 640 mila euro con una media 1.342 SU in 477 sale raggiungendo un totale di 3 milioni 885 mila in 21 giorni. Complessivamente il box office italiano ha raggiunto 6.690.264 euro per 891.328 presenze, in calo del 45% rispetto alla scorsa settimana ma in stratosferica crescita (+104%) sul 2022.

