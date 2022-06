Incassi, Buzz-Lightyear supera Jurassic e sale in vetta

ROMA, 20 GIU - Lightyear - La vera storia di Buzz riesce a spodestare (al botteghino italiano ma non nel mondo) i dinosauri di Jurassic World mettendo via in cinque giorni quasi 970 mila euro (782 mila nel weekend) con una media di 1.686 su 464 schermi. Slitta di un posto Jurassic World che incassa 623 mila euro con un complessivo di 6 milioni 290 mila euro. Per l'inossidabile Tom Cruise-Top Gun al box office del week end ci sono altri 569 mila euro per un totale di 9 milioni 524 mila e il terzo posto sul podio. Esordisce quarto Jujutsu Kaisen 0, il film anime tratto dal manga di Gege Akutami: l'incasso è di 78 mila euro nel fine settimana e di 1 milione 60 mila nei 4 giorni. Il box office totale è di 2 milioni 494 mila con un calo del 14.69% rispetto allo stesso periodo di 3 anni fa (da giovedì 20 a domenica 23 giugno).

