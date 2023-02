Incassi, in vetta Gli spiriti dell'isola, poi concerto Bts

ROMA, 06 FEB - Debutta in vetta al box office italiano Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh con Colin Farrel e Brendan Gleason. La commedia dal paradossale humor britannico ha incassato 709mila con una media di 1.891 euro su 375 sale. Sorprendente secondo posto per Bts: Yet to Come in Cinemas!, l'appuntamento cinematografico, editato e remixato per il grande schermo, del concerto da tutto esaurito tenutosi a Busan durante lo scorso ottobre della boy band sudcoreana Bangtan Boys. L'incasso è di 679 mila euro nel week end e 798mila in 5 giorni con una media di 3.671 euro su 185 schermi. Scivola di una posizione Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, che ha ottenuto 554mila euro, il totale in due settimane è 1 milione 643mila. Stabile al quarto il mastodontico Avatar - La via dell'acqua, che seppur in calo del 45% ha raccolto altri 466mila euro per un totale che sfiora ormai i 44 milioni in 8 settimane. Le altre nuove uscite della settimana sono Asterix & Obelix: il regno di mezzo, quinto con 462mila euro e Bussano alla porta sesto con 418mila. Precipita dal primo al settimo posto Me contro te: Missione giungla con la giovane coppia di youtuber Sofia Scalia e Luigi Calagna. La saga per adolescenti tutta italiana che la scorsa settimana aveva spodestato Avatar ha incassato 412mila euro per un complessivo di 4 milioni 425 mila in 3 settimane. Nel complesso il box office è in calo del 13% sulla settimana precedente: 5 milioni 415 mila euro totali. Una curiosità: Le Otto Montagne con Luca Marinelli e Alessandro Borghi ha superato La Stranezza di Roberto Andò: 5.548.166 il primo, 5.545.180 il secondo.

