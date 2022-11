Incassi, sempre in vetta "Black Panther: Wakanda Forever"

ROMA, 28 NOV - Sempre in vetta al botteghino "Black Panther: Wakanda Forever" che incassa 645.198 euro per un totale in tre settimane di 7.531.602 euro. New entry al secondo posto della classifica Cinetel dove si piazza il film animato di Natale targato Disney Strange World - Un mondo misterioso di Don Hall, co-diretto da Qui Nguyen nel quale figura l'adolescente Ethan, primo personaggio animato apertamente gay della casa madre di Topolino, che raccoglie in cinque giorni 608.295 euro (636.160 totali). E al terzo posto dove arriva "Bones and all" di Luca Guadagnino con Taylor Russell, accolto con entusiasmo alla Mostra di Venezia, con vista sull'Oscar almeno per il suo carismatico protagonista. Ambientato nell'America reaganiana con due ragazzi scoprono l'amore cercando insieme la bellezza segreta del loro paese incassa 488.115 euro (597.320 totali). Nuove entrate anche al quinto posto con "Gli occhi del diavolo" (334.885 euro di incasso), l'horror per teeen agers di Daniel Stamm e al nono posto con 'Poker Face' di e con Russell Crowe nel ruolo di un giocatore incallito e miliardario senza scrupoli che riunisce i migliori amici nella sua villa per una partita dalla posta speciale, che incassa in quattro giorni 123.390 euro. Per il resto, scendono dal secondo al quarto posto l'horror "The Menu", con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult, che incassa 421.323 euro per un complessivo di 1.288.143 euro, dal terzo al sesto il secondo capitolo della trilogia dei Manetti bros "Diabolik. Ginko all'attacco!" con protagonista Giacomo Gianniotti e Miriam Leone-Eva Kant che guadagna 301.175 euro per un totale di 987.027 euro. Seguono al settimo "Il principe di Roma" di Edoardo Falcone con Marco Giallini, Filippo Timi e Sergio Rubini che incassa 220.099 euro (688.588 euro totali) e "La stranezza" di Roberto Andò con 182.893 euro e un totale di 5.002.217 euro in cinque settimane. Chiude la top ten 'Rassegna cinematografica' con 119.931 euro (totale 1.193.947).

