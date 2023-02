Incassi, Titanic torna in 3D e va in vetta al box office

ROMA, 13 FEB - Titanic torna per il 25/o anniversario e guida gli incassi del box office secondo weekend di febbraio che subisce la concorrenza del festival di Sanremo. La riedizione del grande classico, rimesso a nuovo grazie alla tecnologia 3D usata da James Cameron in modo inedito, ha incassato 820 mila euro con una media di 2.829 su 290 schermi. In seconda piazza Gli spiriti dell'isola, di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleason, che seppur in calo del 43%, ha guadagnato altri 403 mila euro con una media di 977 euro su 413 sale per un complessivo di 1 milione 303 mila. Terzo Magic Mike - The Last Dance, diretto dal prolifico Steven Soderbergh con Channing Tatum e Salma Hayek, che ha debuttato con 298 mila euro e una media di 869 su 343 schermi. Gli altri esordienti della top ten sono: al quarto posto il cartoon francese di David Alaux Argonuts - Missione Olimpo che ha messo via 286 mila euro in 4 giorni e all'ottavo il dramma da Oscar Tar di Todd Field con Cate Blanchett direttrice d'orchestra alle prese con i suoi demoni interiori che incassa 197 mila euro. Nel weekend l'incasso è stato di 4.016.829 euro con 553.388 presenze (-26% rispetto al weekend precedente e in salita del 13.65% sullo stesso periodo del 2022).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA