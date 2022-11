Incassi Usa, Black Adam al top del weekend

ROMA, 06 NOV - Black Adam è il vincitore degli incassi del weekend 4-6 novembre nel botteghino americano con 18 milioni e mezzo di dollari. Il film Warner Bros (in sala anche da noi), 11/a pellicola del DC Extended Universe, l'adattamento cinematografico dei fumetti DC Comics creati da Otto Binder e C.C. Beck sul celebre antieroe Black Adam è interpretato da Dwayne Johnson. Alla seconda posizione l'anime One Piece Film: Red, il fantasy d'animazione giapponese del 2022 diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation. Ha incassato nel weekend 9.5 milioni di dollari e in Italia uscirà il 1 dicembre. Al terzo posto resiste la commedia Ticket to Paradise, con George Clooney e Julia Roberts con 8 milioni e mezzo.

