Incassi Usa, domina Don't worry darling, Avatar da record

ROMA, 25 SET - 'Don't worry darling', il thriller distopico di Olivia Wilde con Harry Styles e Florence Pugh, presentato fuori concorso all'ultima Mostra di Venezia, debutta in vetta al box office nord americano con 19,2 milioni di dollari raccolti nel week end. Il film della Warner detronizza così 'The Woman King' di Gina Prince-Bythewood, con Viola Davis mattatrice nei panni della leader delle Agojie, il reggimento militare al femminile che nel 1823 protesse gli assediati nel Regno dell'Africa occidentale del Dahomey dai colonizzatori europei e dalla tratta degli schiavi: secondo posto e 11,2 milioni di dollari di incasso nel week end, per un totale sul mercato domestico di 36,3 milioni di dollari. Terza piazza per la riedizione di 'Avatar': in attesa del sequel 'La via dell'acqua', in arrivo a dicembre, il film campione di incassi di James Cameron, tornato in sala un po' in tutto il mondo, ha raccolto 10 milioni di dollari nel fine settimana negli Usa e ben 20,5 milioni di dollari a livello internazionale. Con questo risultato, il blockbuster del 2009 amplia il suo vantaggio come il più grande film di tutti i tempi con 2,85 miliardi di dollari rastrellati in tutto il mondo.

