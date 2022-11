Incassi, Wakanda Forever vince il weekend e sale a 4.1 milioni

ROMA, 14 NOV - È Black Panther: Wakanda Forever a salire sul gradino pù alto del podio del weekend (10-13 novembre) al box-office italiano secondo i dati forniti da Cinetel. Il cinecomic dei Marvel Studios ha debuttato con 3.4 milioni di euro tra giovedì e domenica, che salgono a 4.1 milioni di euro in cinque giorni. Seconda posizione per La stranezza di Roberto Andò, che tiene bene con 771 mila euro e sale a 4.2 milioni di euro, è il miglior risultato dell'anno per un film italiano. Al terzo posto L'ombra di Caravaggio, che incassa 524 mila euro e sale a 1.4 milioni complessivi. Al quarto posto Lo schiaccianoci e il flauto magico, con 349 mila euro e un totale di 909 mila euro. Chiude la top-five Il piacere è tutto mio, con Emma Thompson, che apre con 307 mila euro. Da segnalare infine Triangle of Sadness: il film vincitore della Palma d'Oro è al nono posto e ottiene altri 118 mila euro, salendo a 601 mila euro complessivi. Il box office complessivo raggiunge i 6.7 milioni, in crescita del 40% rispetto a una settimana fa.

