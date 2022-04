Irama "sbarca" anche in Sicilia

Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con Ovunque Sarai (classificatosi al 4 posto), il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino.

Pubblicità

Il 25 febbraio è uscito il nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare (disco d’oro), progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop.

Due le date in Sicilia, organizzate da Puntoeacapo: 2 settembre a Catania, Villa Bellini (Sotto il Vulcano Fest con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e nell’ambito del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania), il 3 settembre ad Agrigento Teatro valle dei Templi (in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi rappresentata da Enzo Bellavia, nell’ambito del Festival Il Mito).

I bigliettisaranno disponibili su www.puntoeacapo.uno e www.tickettando.it



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA