Jonia Jazz Festival, il 9 luglio l'augustana Manuela Ciunna presenta l'album "Nzuccarata"

Riscuote grande successo lo "Jonia Jazz Festival" al Sant'Antonio Resort di Riposto, stagione di concerti organizzata dall’Associazione culturale Musikante e curata dal direttore artistico Antonio Petralia. Dopo il debutto con Antonella Leotta, sabato 9 luglio toccherà all'augustana Manuela Ciunna 4et, accompagnata dagli altri tre componenti del quartetto: Andrea Rea al piano, Carmelo Venuto al contrabbasso e Alessandro Borgia alla batteria.

Durante l'occasione sarà presentato il suo ultimo “'Nzuccarata”, terzo progetto discografico che, dopo aver approfondito il linguaggio jazz e pubblicato due dischi dedicati alla cultura brasiliana, indaga i suoni della Sicilia.

La cantautrice, nominata quattro volte al Brazilian Music Award come “miglior cantante di samba”, affronta un viaggio intimo e avvolgente, proponendo alcuni brani della tradizione popolare, come “Vitti na crozza”, “Malarazza” e “Cu ti lu dissi”, arrangiate in chiave jazz e brasiliana.

In questo album Manuela Ciunna indaga sui suoni e la lingua della sua terra e reinterpreta alcuni dei brani più noti alla tradizione della canzone popolare siciliana.

Risponde all'esigenza di un “ritorno alle origini”, all’idea di unire la Sicilia in un abbraccio musicale attraverso i differenti paesaggi, i costumi e le inflessioni dialettali. Immagini avvolte da arrangiamenti dalle sonorità Jazz, ma anche brasiliane, dal sapore arcaico ma insieme contemporaneo con l’intento di ricordare la tradizione ma anche di riproporla e riportarla in vita.

