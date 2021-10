King of Convenience, al Metropolitan di Catania (e con la capienza piena)

Le note di "Misread" hanno fatto da colonna sonora all'anno di grazia 2004, trascinando quell'atmosfera brasileira davanti le finestre di casa nostra.

Trascorsi più di quindici anni di vicende artistiche ed umane, da quel momento felice, Erlend Oye e Erik Gamblek Boe, il duo norvegese ha deciso di riaccendere gli strumenti per continuare a dare vita al progetto "King of Convenience," pubblicando "Peace or love", album di inediti intriso di ballate delicate come da repertorio proposto nei quattro precedenti capitoli.

Il 26 ottobre l'opportunità di vederli sotto l' aspetto live al Teatro Metropolitan di Catania, pronto ad accogliere per l'intera capienza il pubblico, dopo la normativa che segna il ritorno alla piena funzionalità dei teatri.

Il tour proseguirà con le date di Bologna e Milano.

