L'"Infinito" Roberto Vecchioni alla Rassegna Stupor Mundi di Enna

L'esercizio della parola, una nobile indole da trattare tramite cura e passione, evitando la discordia dell'ovvio, del copia e incolla, il già visto e ascoltato.

Utilizzo e conoscenza del lessico, hanno privilegiato alcuni dotti dell'ala cantautorale in Italia, uno di questi signori si chiama Roberto Vecchioni, una vita trascorsa a cucire vocaboli sul pentagramma, nonostante l'atavica difficoltà della lingua italiana sulla metrica musicale.

La vetrina della sua discografia espone titoli tra le colonne portanti della contemporaneità, "Ipertensione", "Il Grande Sogno", "Samarcanda", il recente "L'Infinito"

Due anni di fermo per ritornare sulla strada

Un po' di energie sopite pronte ad essere riaccese, "L'Infinito", lo considero un album vergine, non ho avuto tempo per farlo conoscere attraverso concerti, promozione, la crisi sanitaria ha impedito il decorso di rassegne, manifestazioni, nonostante la serie di imprevisti, il disco ha raccolto due dischi d'oro, il Premio Leopardiano "La Ginestra", puntualizzo la ferma volontà nell'averlo distribuito soltanto in forma fisica, senza avvalersi delle piattaforme digitali

Il tuo accostamento alla poetica di Giacomo Leopardi

Definito un duro, cattivo, alla fine una persona innamorato della vita, punto che accomuna anche la mia chiave di lettura sull'esistenza

Bologna, "Osteria delle Dame"

Vitalità, entusiasmo, desiderio del confronto, Francesco Guccini, Lucio Dalla, Claudio Lolli, momenti irripetibili..

Sulla tua strada Caterina Caselli

Donna dotata di sagacia, sensibilità artistica, debbo molto alla sua voglia nel diffondere la mia scrittura musicale, trasformando la mia calligrafia da autore di canzoni in un compositore per raccontare di sé, della vita

Nei tuoi concerti, angoli di pathos ed emozioni, "Luci a San Siro", "La mia ragazza", ne sono un esempio

Paragrafi di rara bellezza, intensità che custodici gelosamente, la percezione in comune con il.mio pubblico.

Ad Agosto visiti la Sicilia con tre concerti, uno si svolge ad Enna, mercoledì 10, nel contesto dell'iniziativa "Stupor Mundi"

Una regione densa di cultura, splendore, una terra che induce all'apprendere radici e mutamenti, le mura hanno un suono, ne decantano la storia.

Il concerto è previsto nell'ambito della rassegna "Stupor Mundi" ad Enna - Castello di Lombardia, mercoledì 10 agosto ore 21.30

