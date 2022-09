L'istrionica Virginia Raffaele a dicembre sarà in Sicilia con "Samusà"

Dopo l’eccezionale accoglienza di critica e di pubblico ricevuta nella prima stagione, la tournée teatrale di Samusà, lo spettacolo di Virginia Raffaele - che così tanto racchiude della sua arte e anche della sua vita - riparte per nuove città e arriva anche in Sicilia. Ecco le date da appuntare sul calendario: Virginia Raffaele sarà al teatro Metropolitan di Catania il 17-18-19 dicembre e al teatro Biondo di Palermo il 20-21-22 dicembre 2022. Lo show sbarcherà nelle principiali città isolane grazie ad un’intuizione di Andrea Randazzo e di Agave Spettacoli e avrà inizio alle ore 21:00. Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale, il luna park, e da lì si sviluppa in quel modo tutto della Raffaele, che fa divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle.

“Sono nata e cresciuta dentro un luna park, - spiega l’artista - facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti”. Ad arricchire l’impianto scenico originale, alcuni degli schizzi dipinti dalla stessa Virginia. Samusà è scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato, con Federico Tiezzi, che ne cura anche la regia. Le scene sono di Marco Rossi, i costumi di Giovanna Buzzi e le luci di Gianni Pollini. Attori di circo: Fabio Nicolini– Bastian Von Marttens – Davide Visentini (Compagnia Quattrox4). Samusà è prodotto da ITC2000.

