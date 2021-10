L'Accademia Sistina apre in Sicilia: i sogni dei giovani partecipanti

Massimo Romeo Piparo rilancia ancora e, dopo Roma e Milano, apre una nuova sede dell'Accademia Sistina a Messina, il 30 settembre scorso negli spazi dell’Accademia di Musical e Recitazione On Stage, lo stesso regista e direttore artistico del Teatro Sistina di Roma ha effettuato le selezioni dei giovani attori e danzatori, compresi nella fascia di età dagli 8 ai 16 anni, che hanno preso parte alle audizioni. "Sono molto emozionato- spiega Paolo, 13 anni di Messina, credo che questa possa essere una occasione importante per imparare tanto e mettere alla prova le mie qualità. La cosa che piùmi piacede teatro è che ti aiuta ad esprimere sul palco le tue emozioni. Vorrei continuare a crescere e coltivare questa passione dando il meglio di me stesso ". Dello stesso avviso Attilio 14 anni, di Messina, "ho scelto con cura il testo da presentare alle audizioni ed anche una canzone che si adatta bene alla mia voce. Il teatro mi affascina perché mi dà la possibilità di calarmi in personaggi distanti dal mio mondo e dal mio modo di essere ".

Una ventata di ottimismo e fiducia arriva da Massimo Romeo Piparo, Direttore Artistico del Teatro Sistina. "Ho trovato grandi qualità e motivazioni - spiega Massimo Romeo Piparo- nei giovani che hanno preso parte alle audizioni so bene che in Sicilia ci sono tanti talenti, siamo qui per valorizzarli".

Fondatore e Direttore della già rinomata sede romana e della recente sede di Milano aperta lo scorso luglio nei prestigiosi spazi del Teatro Arcimboldi, Piparo, messinese di nascita, annuncia che l’attività della neo Accademia siciliana partirà il prossimo lunedì 11 ottobre.

“Non ho resistito - aggiunge Piparo - al richiamo della mia terra natìa e -nell’ottica di estendere all’intera penisola la preziosa attività di formazione ormai consolidata a Roma e ho pensato che la giusta location per la nostra Accademia Sistina al Sud dovesse essere Messina. La conoscenza diretta di una realtà molto importante che è la On Stage di Paride Acacia e Sarah Lanza, mi ha incoraggiato a compiere questo passo molto ambizioso che sicuramente ci darà enormi soddisfazioni. "Abbiamo selezionato 35 allievi- spiega Sarah Lanza, una delle insegnanti della On Stage- alcuni hanno espresso un talento tangibile ed evidente, altri hanno caratteristiche ben precise sulle quali c'è da lavorare, sono ragazzi davvero motivati che fanno leva soprattutto sulla tenacia e la determinazione che sono fondamentali per la crescita artistica. Ne abbiamo selezionato dieci per la fascia di età più piccola e 15 per quella più grande, ai docenti fissi della On Stage di Messina si aggiungeranno quelli del Sistina di Roma, appartenenti al team creativo dei Grandi Musical firmati Massimo Romeo Piparo e prodotti dal Sistina e dalla PeepArrow Entertainment. Le lezioni comprenderanno varie discipline, dal canto alla danza, dalla recitazione al Tip Tap, i giovani allievi impareranno

l'arte del Teatro e del Musical".

Al termine dei corsi, come già accade a Roma e a Milano, i ragazzi metteranno in scena un vero e proprio spettacolo,

con le dinamiche produttive tipiche del Sistina e della PeepArrow Entertainment, nel quale potranno mostrare i preziosi frutti del loro impegno e della propria crescita artistica.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA