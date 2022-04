La Festa di Pantelleria: l'omaggio alla Sicilia (anche in spagnolo) della cantante Nicole Nadan

Un omaggio alla Sicilia e a Pantelleria. Da oggi venerdi 22 aprile è in radio e in digitale il nuovo singolo di Nicole Nadan, in italiano e spagnolo. “La Festa di Pantelleria” e “La Fiesta de Pantelleria” è un brano che nasce durante una vacanza a Pantelleria. Nicole si innamora dell’isola, di conseguenza ha deciso di dedicare a quella terra particolare una canzone sia in spagnolo sia in italiano ed è stato realizzato un videoclip.

Il singolo racconta di due giovani ragazzi che si conoscono sull’isola durante le rispettive vacanze estive e hanno una breve ma intensa storia d’amore. Poco dopo però, terminato il suo soggiorno, la ragazza deve tornare a casa, mentre al contrario il ragazzo conclude la sua vacanza divertendosi sull’isola. Inevitabilmente però, il suo pensiero torna sempre a lei e se la immagina lontana, bellissima e vestita di bianco, rendendosi conto piano piano di quanto in realtà gli manchi. Decide così di raggiungerla, perché sente di aver capito che lei è il vero Amore.

Nicole Nadan (nome d’arte dell’artista) inizia gli studi artistici a Faenza, proseguendo all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Essendo poi appassionata di comunicazione e di mente creativa, si iscrive allo IULM di Milano dove studia Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche per collegare i suoi studi passati in campo artistico al mondo di oggi. Le sue passioni più grandi sono esprimersi attraverso il canto e il movimento, le è sempre capitato infatti di esibirsi durante delle feste nei locali o in spiaggia, e questo album rispecchia ciò che le piace fare. Ogni canzone è legata dal fil rouge dell’estate (il titolo dell’album è, non a caso, “Tierra caliente”) e complice in questo è senz’altro la lingua spagnola, la quale rimanda subito all’idea di atmosfera estiva, di movida, feste in spiaggia, e così via.

Il progetto nasce da un’idea del produttore ed editore Stefano Tessaro e dell’arrangiatore Pape Gurioli, che hanno scelto Nicole tramite un’audizione per questo loro progetto. L’idea era quella di realizzare un prodotto di respiro internazionale, e anche per questo è stato scelto lo spagnolo, che oltre ad essere molto amato dall’artista, è anche tra le lingue più parlate al mondo.

