La leggenda di Freddie Mercury rivive con i "Miracle Queen"

In attesa della stagione calda, propizia ai calendari riguardante l'attività concertistica, spiccano due appuntamenti sold out al Teatro Metropolitan di Catania, venerdì 13 gennaio, e Palermo sabato 14 gennaio, al Teatro Golden.

Pubblicità

La leggenda di Freddie Mercury&soci, non viene scalfita dal tempo, dalle mode, dai gusti saltellanti del pubblico, un andamento che si protrae mediante varie cover band.

Una delle formazione più accreditate a leggerne repertorio ed interpretazione, arriva da Catania, i "Miracle Queen" puntualmente aggregano presenze negli spazi dove manifestano la loro passione omaggiando i "Queen".

Queste due date saranno carismatiche, grazie alla presenza di "Stef Burns", chitarrista che ha dato sostegno a varie leggende del rock, compreso Vasco Rossi, colorando di suoni e assoli i set live.

I due concerti siciliani sono promossi da Gaetano Vicari per "In The Spot Light".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA