La magia di Ian Anderson al Teatro Antico di Taormina

Scomodo trattare figure istituzionali se hanno lasciato impronte permanenti, il cuore indica la passione, il tempo che scorre lascia a volte rughe non trascurabili.

Ian Anderson è una traccia stabile del movimento intellettuale anglosassone, definito dalle nobili calligrafie del rock, "progressive", Jethro Tull un marchio sinonimo di un suono ancestrale legato al flauto del suo leader menestrello.

"Aqualung", "Thick as a Brick", manifesti lasciati alle generazioni che verranno, indissolubili punti di riferimento nelle loro performance a tutt'oggi viaggianti sui palchi del globo, "The Zealot Gene", il loro recentissimo nuovo capitolo, viene descritto da Anderson, un paragrafo per riflettere su temi e concetti biblici, l'opportunità di assistere al loro live, lunedì 11 luglio, Teatro Antico di Taormina, appuntamento organizzato da Show Biz e Live Spettacoli.

