La marcia su Roma, il docu ufficiale e quello 'contro'

ROMA, 12 OTT - Il 28 ottobre 1922, organizzata dal Partito Nazionale Fascista, la Marcia su Roma, con gli squadristi armati arrivati da tutta Italia ad occupare la città, segna la data con cui, dopo che re Vittorio Emanuele III affidò il 30 ottobre a Benito Mussolini l'incarico di formare il nuovo governo, si fa storicamente cominciare il Ventennio fascista. Il centenario di quella manifestazione eversiva, esibizione di una pressione 'paramilitare' che favorì l'ascesa di Mussolini, è oggetto di testimonianze, ricordi e riflessioni anche al cinema. Il 20 ottobre esce in sala il documentario di Mark Cousins 'MARCIA SU ROMA' e alla Festa del cinema di Roma dall'Archivio dell'istituto Luce arriva il restauro del documento storico sulla Marcia ossia 'A NOI', il film 'ufficiale' delle storiche giornate realizzato da Umberto Paradisi. Al cinema poi, va ricordato, la manifestazione squadrista fu al centro del film di Dino Risi del '62 con Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi in camicia nera, LA MARCIA SU ROMA, restaurato di recente e presentato a Venezia Classics anche per il centenario della nascita dei suoi formidabili interpreti di quello che fu, contestato all'epoca, un capolavoro della commedia all'italiana. Il documentario dello scozzese Cousins, che ha aperto le Giornate degli autori a Venezia 79, prodotto da Palomar in collaborazione con il Saggiatore e Centro Sperimentale di Cinematografia, arriva in sala dal 20 ottobre con I Wonder Pictures e già è in tour nei festival internazionali da Telluride alla selezione agli Efa. Si tratta di un'opera strettamente legata al film ufficiale di Paradisi, anzi ne è la vivisezione. Il film ufficiale di Paradisi invece, realizzato nel 1923, dura un'ora circa, ovviamente muto e in bianco e nero. Comincia dal 24 ottobre 1922 dall'adunata di Napoli e finisce il 30 ottobre con la parata in piazza del Popolo.

