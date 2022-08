La moglie di Piero Angela, il figlio Alberto e i tre nipoti (che fanno impazzire i social)

"Piero Angela era una persona gentile, buona, generosa, con solidissimi valori etici e civili. Suo padre Carlo, medico antifascista, aveva fatto la Resistenza e aveva salvato parecchi ebrei dalla deportazione - racconta Piero Bianucci, giornalista, divulgatore scientifico, che per molti anni ha collaborato con Piero Angela ai suoi programmi tv - Sua moglie, Margherita Pastore, una donna semplice e meravigliosa, da giovane era una étoile del balletto classico. Mi raccontò che all’epoca i giornali pubblicarono una grande foto di lei dicendo che l’étoile famosa si era sposata con un giornalista non meglio identificato". Margherita Pastore è stato il punto di riferimento di tutta la vita di Piero Angelo, come lui stesso ha raccontato in alcune interviste. Lei sarebbe potuta diventare una étoile della danza e ha preferito rinunciare per lui, lasciare gli studi a La Scala e seguirlo a Parigi, dove negli anni Cinquanta era già corrisponde del tg.

"Senza mia moglie, i suoi consigli e il suo incoraggiamento, non avrei raggiunto i miei traguardi. Dietro i programmi, i libri, i miei mille viaggi c'era sempre lei, discreta e al tempo stesso critica", raccontava lo stesso Piero Angela. "Per la pazienza è davvero una santa. Ci conoscemmo a una festa. Io avevo 24 anni e lei 18. Fu un vero colpo di fulmine. È sempre voluta restare lontano dai riflettori: in famiglia, io e mio figlio Alberto eravamo più che sufficienti". E in una intervista a "Oggi": «Mi ha aiutato molto, è più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici».

"Ci siamo sposati - raccontava Angela nel corso di un'intervista nella quale presentava la serie di SuperQuark dedicata alla sessualità - abbiamo avuto subito i nostri due figli di cui siamo felicissimi: ho il senso di colpa di averne interrotto la carriera, anche se lei assicura di non avere rimpianti. Ancora oggi tra noi c'è molto affetto, molto amore".

Un matrimonio d'amore durate ben 66 anni coronato dalla nascita di due figli, Alberto divulgatore scientifico di grande successo e Christine. Ieri Alberto, che è diventato a sua volta uno dei volti più amati della tv, così lo ha salutato sui profili social: «Buon viaggio papà». Alberto Angela è sposato con Monica e hanno tre figli Riccardo (1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004). Ragazzi molto sportivi e riservati. Edoardo, che studia all'Imperial College di Londra, dopo aver postato alcune foto sul web, è diventato popolare, un idolo delle ragazze. Nonno Piero, però, non l'aveva presa benissimo e in un'intervista a "Chi" ha spiegato: «Per me è una tragedia, Edoardo è un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle. Dopo quel polverone mediatico ha dovuto togliere tutte le sue immagini, rendendo privato quello che, fino a poco prima, era pubblico". Esistono moltissimi siti fake e non ufficiali di Edoardo che cercano di "rubare" foto dal suo blindatissimo profilo instagram. C'è pure un gruppo di fan della famiglia che si chiama "Angelers".

