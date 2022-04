La musica di Brunori SaS il 4 agosto a Taormina

Un omaggio all'impresa edile dei genitori lo pseudonimo artistico valso l'ncammimarsi intorno al teatro canzone. Calabrese di Cosenza, Brunori SaS, esprime un linguaggio duttile utilizzando il verbo dell'ironia sui luoghi comuni dell'ipocrisia umana, legandolo ad una partitura musicale cantautorale.

"Cip !", ultimo album in ordine cronologico, titolo da alta classifica, lo ha incoronato fenomeno da larga platea, traguardo raggiunto finalizzando un viatico nel corridoio delle indipendenti. Il decalogo di questi anni, raccontano dei club, il successivo transfert nei teatri, la meta dei grandi spazi, valore aggiunto per i concerti dell'estate2022, dove campeggia la data al Teatro Antico di Taormina, prevista per il 4 Agosto.

