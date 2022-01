La seconda stagione di «White Lotus» sarà girata al San Domenico di Taormina

La seconda attesissima stagione della serie «White Lotus» sarà girata in Sicilia. Secondo quanto ha appreso «Variety», teatro dell’azione sarà di nuovo un hotel della catena Four Seasons, in questo caso il celebre San Domenico di Taormina. Nella prima stagione il Four Seasons Resort di Maui alle Hawaii aveva prestato i suoi spettacolari scenari alla finta catena di hotel di lusso White Lotus che dà il nome alla serie. Il San Domenico ha sede in un ex convento del XIV secolo trasformato in stile Liberty alla fine dell’Ottocento e offre viste altrettanto mozzafiato sull'Etna e il Mar Ionio.

Il sito dell’hotel, che annovera tra i suoi ospiti illustri Oscar Wilde, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn e Sophia Loren, indica che l'albergo è chiuso al pubblico fino al primo aprile. «White Lotus» va in onda negli Usa su Hbo e in Italia su Sky Atlantic e Now. La serie è una satira sociale sulle vicende di vari membri dello staff e di alcuni clienti dell’esclusivo omonimo resort, seguiti nell’arco di una tumultuosa settimana che cambierà per sempre le loro vite. Un affiatato cast corale interpreta i vari personaggi: stavolta al centro della commedia dai toni decisamente dark ci saranno Michael Imperioli dei "Soprano», Aubrey Plaza, F. Murray Abraham, Tom Hollander, Adam DiMarco e Haley Lu Richardson. Tornerà anche Jennifer Coolidge, la favorita dei fan, nel ruolo dell’ereditiera in lutto Tanya McQuoid che non riesce a staccarsi dalle ceneri della madre.

Imperioli avrà la parte di Dominic Di Grasso, un uomo che si reca in Sicilia con l’anziano padre Bert (Abraham) e il figlio in età di college (DiMarco). Aubrey Plaza reciterà nel ruolo di Harper Spiller, una donna in vacanza col marito e amici, mentre Hollander sarà Quentin, un expat britannico a Taormina con gli amici e un nipote, e la Richardson una giovane in viaggio con il boss.

