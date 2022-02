Morandi e Jovanotti, due miti per un grande show

Due grandi artisti per un duetto che resterà nella storia del Festival. Gianni Morandi e Jovanotti in un trascinante, energetico entusiasmante medley dei loro successi, due generazioni che si incontrano, si stimano, si parlano, hanno lo stesso pensiero positivo per la musica e per la vita. Un'esibizione fantastica che ha fatto ballare e cantare l'Ariston con standing ovation e applausi prolungati. Lorenzo Jovanotti è arrivato a dare la scossa al festival e soprattutto a dare man forte a Gianni Morandi per il quale ha firmato il brano in gara "Apri Tutte le porte". Ariston in visibilio (e in piedi a ballare) per i gemelli diversi, stessa energia, stessa forza, stessa voglia di divertirsi, che si scambiano favori intonando alcuni successi dell’uno e dell’altro. Da "Occhi di ragazza" a "Penso Positivo", passando per "Un mondo d’amore" e "Ragazzo fortunato".

Quella delle cover e dei duetti è una delle serate tradizionalmente più amate dal pubblico: in scena le rivisitazioni di brani degli anni '60, '70, '80 e '90. Si entra subito nel vivo della gara: tocca a Noemi al pianoforte, elegantissima nel suo abito fucsia, misurarsi con la leggenda della black music, Aretha Franklin, con You make me feel (like a natural woman).

Co-conduttrice Maria Chiara Giannetta, protagonista di Blanca, la fiction rivelazione della stagione tv, che supera l’ansia della scala scendendo di corsa e porta sul palco la freschezza dei suoi 29 anni.



«La prima volta che mi hai chiamato, Amadeus, ho detto 'ci penso', ma poi ho richiamato dopo due minuti, perché Sanremo capita una volta sola nella vita», racconta Giannetta, mini abito nero coperto di strass. Poi, aiutata dal direttore artistico, fa le prove di velocità nella lettura della presentazione del prossimo cantante. E’ Yuman, che coraggiosamente ha scelto di cantare My Way di Frank Sinatra, con Rita Marcotulli al pianoforte.

Ovazione per il maestro Beppe Vessicchio che rientra in scena all’Ariston - dopo lo stop legato alla positività al Covid - e torna all’antico amore, il pianoforte, per accompagnare Le Vibrazioni, impegnate nella cover di Live and let die, di Paul e Linda McCartney, con Sophie di Sophie and the Giants, band britannica che ha scalato le classifiche mondiali.

Ma la serata è un crescendo. Sorpresa per Elisa. Alla fine della sua esibizione, durante la quale ha riproposto What a feeling da Flashdance, è arrivato il videomessaggio di Giorgio Moroder da Los Angeles. Poi Achille Lauro con Loredana Bertè, due pezzi che infiammano il pubblico.

Questo l’ordine di uscita dei cantanti: Noemi, Giovanni Truppi con Vinicio Capossela, Yuman con Rita Marcotulli, Le Vibrazioni con Sophie and the Giants, Sangiovanni con Fiorella Mannoia, Emma con Francesca Michielin, Gianni Morandi con Mousse T., Elisa, Achille Lauro con Loredana Bertè, Matteo Romano con Malika Ayane, Irama con Gianluca Grignani, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Ana Mena con Rocco Hunt, La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra, Massimo Ranieri con Nek, Michele Bravi, Mahmood & Blanco, Rkomi con Calibro 35, Aka 7even con Arisa, Highsnob Hu con mr. Rain, Dargen D’Amico, Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo, Fabrizio Moro, Tananai con Rosa Chemical.

