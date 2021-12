La tv delle Feste, concerti dalla Scala e dal Vaticano e film per tutti

Sarà ancora la grande televisione con i suoi film, spettacoli, concerti, a fare compagnia agli italiani durante le festività natalizie. Appuntamenti per tutti dai cartoon classici agli eventi musicali, ai film in prima visione da guardare insieme. Ecco alcuni highlights nel mare di proposte.

Sarà ancora la grande televisione con i suoi film, spettacoli, concerti, a fare compagnia agli italiani durante le festività natalizie. Appuntamenti per tutti dai cartoon classici agli eventi musicali, ai film in prima visione da guardare insieme. Ecco alcuni highlights nel mare di proposte.

MUSICA: Due le esibizioni per la sera del 24 dicembre: in diretta su Rai1 il concerto di Natale dal Teatro alla Scala di Milano. Su Canale 5 andrà in onda invece la 29/a edizione del "Concerto di Natale in Vaticano», presentato da Federica Panicucci dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, con un cast d’eccezione: Francesca Michielin, Enrico Ruggeri e Bugo oltre a Ian Anderson, leader dei Jethro Tull, Shaggy e Anggun, Andrea Griminelli, Jimmy Sax e i 2Cellos. Il 25 dicembre sarà la volta, su Rai1, dei concerti dell’Antoniano e di Assisi. Su Sky il meglio dei concerti internazionali, a partire da Mika Philharmonique - in concerto con 120 orchestrali, venerdì 24 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, con i più grandi successi del cantante pop. Stessa ora e stesso giorno su Sky Arte l'appuntamento con Idris Elba incontra Paul McCartney. Su Nove, il 25 dicembre alle 21.25, speciale dedicato a Freddie Mercury e ai Queen, dal titolo Queen - We are the Champions.

INTRATTENIMENTO: Su Rai1 il 24 alle 17.05 dall’Antoniano di Bologna va in onda L’attesa, con Cristina D’Avena e Paolo Belli. La stessa coppia sabato 25 conduce Lo zecchino di Natale. In prime time su Rai1 il 25 c'è il grande evento con Alberto Angela con lo speciale Stanotte a Napoli. Su Rai 3 il 24 dicembre alle 21.20 un grande classico con il meglio del 43° Festival del Circo di Montecarlo. Il 26 su Rai3 in prima serata una puntata inedita di Città segrete con Corrado Augias dedicata Istanbul. (RPT Il 26 su Rai3 in prima serata una puntata inedita di Città segrete con Corrado Augias dedicata Istanbul).

CINEMA: Proposte innumerevoli in tutte le reti, film a tema Natale e prime tv a ciascuno il suo a cominciare da un recupero da non perdere: Via col vento in onda su Retequattro la sera di Natale. Ecco una selezione: il pezzo forte per tutta la famiglia il 25 dicembre è su Rai3 con il film d’animazione Disney "Coco», in prima visione, cui seguiranno a Santo Stefano, il 26 dicembre, su Rai 1 Maleficent - Signora del Male, con Angelina Jolie e Elle Fanning e il 27 dicembre altro live action con Cenerentola (Rai1). Rai1 propone Heidi con Bruno Ganz per le 21.30 la sera della vigilia di Natale, mentre su Italia 1 c'è da ridere con Una poltrona per due con Dan Aykroyd e Eddie Murphy. Per il 25 dicembre su Italia 1 Polar Express (19.30) e in prime time serata affidata al trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo con il film La banda dei Babbi Natale. Su Canale 5 il 25 in prime time Natale da Chef con Massimo Boldi. Su Sky il 25 dicembre alle 21.15 (Sky Cinema) Come un fatto in tangenziale - ritorno a Coccia di Morto, secondo capitolo della commedia campione d’incassi, diretta da Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. ll 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno arriverà invece, in prima visione, C'era una truffa a Hollywood,

commedia targata Sky Original diretta da George Gallo con cast stellare: Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones. Il 25 dicembre arriva su Sky Arte un film d’arte inedito: alle 21.15 in prima tv assoluta Raffaello - Il giovane prodigio, che ripercorre la straordinaria avventura del pittore rinascimentale, puntando i riflettori sui suoi ritratti femminili.

Per i più piccini la speciale programmazione tv per il 24 dicembre su Italia 1 alle 7.25 con Pippi Calzelunghe e il tesoro di Capitan Kid, alle 14.30 Balto e alle 16 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato con Gene Wilder, mentre alle 19.30 c'è Jim Carrey con un vero cult delle feste, Il Grinch. Su Rai1 film a tema con Belle & Sébastien alle 14, Amore Babbo Natale alle 17 e Hugo Cabret alle 23.15. Nella fascia preserale, poi, dal 20 dicembre e fino al 4 gennaio un ciclo di film di Stanlio e Ollio su Rai Movie. Su Rai3, alla Vigilia di Natale dopo il Circo di Montecarlo a seguire «La famosa invasione degli orsi in Sicilia», film di animazione tratto dal romanzo di Dino Buzzati.

Animazione anche su Rai Gulp, il 24 dicembre alle 22 con «I colori del Natale», prodotto da Rai Ragazzi e Enanimation sul Natale delle minoranze cristiane in Medio Oriente. Su Rai Movie la sera della vigilia (21.10), «La cena di Natale», con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Veronica Pivetti e Michele Placido.



