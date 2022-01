La tv di Capodanno: i tradizionali concerti da Venezia e Vienna e la danza di Bolle

Tra ansie da variante Omicron e desiderio di distrazione, ecco i principali appuntamenti con la tv di Capodanno.

1 GENNAIO - Per salutare il 2022 alle 12.25 - dopo l’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro - Rai Cultura propone su Rai1 il concerto di Capodanno da La Fenice di Venezia, diretto da Fabio Luisi, con il pubblico in presenza e con capienza al 100%. Coro e orchestra saranno in versione Covid: indosseranno infatti la mascherina per tutta la durata dell’esibizione. I due solisti protagonisti, sono la soprano Pretty Yende e il tenore Brian Jagde». Il programma musicale sarà diviso in due parti: la prima esclusivamente orchestrale, con l’esecuzione della Sinfonia n. 9 in mi minore 'Dal nuovo mondò di Antonin Dvorak, la seconda dedicata al melodramma, con arie e passi corali dal repertorio operistico più amato della tradizione. Spicca in particolare il 'debutto' assoluto nel programma di Capodanno di Richard Wagner, «legato a Venezia, dove peraltro visse e morì, - ha aggiunto Ortombina - con il preludio al terzo atto del 'Lohengrin', prima opera che rappresentò in Italia». Il finale sarà, come vuole tradizione, caratterizzato da tre brani corali: il 'Và Pensiero' dal Nabucco di Verdi, 'Padre Augusto' dalla Turandot di Puccini e il brindisi 'Libiam nè lieti calici' dalla Traviata.

Il concerto sarà trasmesso in tv, ma frazionato: la seconda parte in diretta su Rai1, a partire dalle 12.20 del primo gennaio, accompagnata da momenti di danza interpretati dai ballerini di Aterballetto, diretti da Diego Tortelli. Passerà invece in versione integrale su Rai5, giovedì 24 febbraio alle 21.15.

Alle 13.30, su Rai2, il concerto di Capodanno dal Musikverein di Vienna, con Daniel Barenboim sul palco. In serata, su Rai1, l’ormai tradizionale appuntamento con «Danza con me» e Roberto Bolle, tra danza classica e «contaminazioni" artistiche. Accanto all’etoile, Serena Rossi e Lillo.

Su Rai3 in prima serata un classico come C'era una volta in America. Cinema anche su Canale 5, con Natale al Sud, su Italia 1, con Mamma ho perso l’aereo (e nel pomeriggio Il signore degli Anelli - La compagnia dell’anello) e su La7 con Miss Potter. Su Tv8 giornata dedicata alla saga di Spider-Man dalle 14 alle 21.30, quando va in onda Godzilla.

Sul canale dedicato Sky Cinema Harry Potter, arriverà in prima tv assoluta, in contemporanea con gli Usa, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, con la reunion fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson a 20 anni dal primo capitolo del franchise, Harry Potter e la Pietra Filosofale (e dall’1 al 16 gennaio tutti i film della saga). In prime time su Sky Cinema Uno c'è invece Lasciarsi un giorno a Roma, il film Sky Original diretto da Edoardo Leo che veste anche il ruolo di protagonista insieme a Marta Nieto. Con loro Claudia Gerini e Stefano Fresi.

Su Sky Arte un’altra prima assoluta: Pompei. Eros e Mito, il documentario con la regia di Pappi Corsicato e con Isabella Rossellini che propone un viaggio cinematografico tra arte e mistero alla scoperta del sito archeologico più conosciuto al mondo.

