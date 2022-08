La "versione di Fiorella" il 20 agosto a Bagheria

Sabato 20 agosto fa tappa a Bagheria (Pa) in Piazza Stazione in occasione della terza edizione del GoGreen Festival - Music & Art "La versione di Fiorella Tour-Estate ", lo spettacolo (organizzato da GOMAD CONCERTI e Puntoeacapo Concerti) avrà inizio alle ore 21.30, apertura cancelli ore 18.30.

Il tour prende il nome dal programma che Fiorella Mannoia ha condotto su Rai 3 in seconda serata dall’ottobre scorso fino a marzo. Ad accompagnarla sul palco durante il tour i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro "DOC" De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

Ritorna, quindi, il GoGreen Festival - Music & Art, dopo il successo delle prime due edizioni in cui il Festival ha ospitato Max Gazzè e Francesco De Gregori: “il 2022 è l’anno in cui ritorniamo alla normalità ed ancora di più vogliamo puntare lo sguardo verso il futuro e verso l’eco-sostenibilità - spiegano gli organizzatori - la terza edizione punterà sempre di più sul colore “green”, sul rispetto dell'ambiente e frutto di scelte che dovranno mettere l'idea di sostenibilità e compatibilità ambientale al centro di ogni forma di sviluppo e investimento". ll progetto si inserisce in quegli interventi dedicati allo sviluppo di iniziative e attività atte ad incentivare il turismo di prossimità, per questo mira a coinvolgere tutta la provincia di Palermo, le famiglie con bambini, giovani coppie, studenti universitari.



