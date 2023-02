Lazza, dopo Sanremo in preparazione il tour che lo porterà anche a Catania

A pochi giorni dal termine del 73esimo Festival di Sanremo, che l’ha visto trionfare al secondo posto con "Cenere", l’aura di Lazza è sempre più potente. Gli oltre 10 MLN di stream macinati ad oggi su tutte le piattaforme sono segno inequivocabile di come l’artista dei record abbia marchiato a fuoco il palco dell’Ariston con un brano che ha letteralmente conquistato pubblico e critica, posizionandosi in cima alle classifiche di Apple Music e Spotify, dove "Cenere" è l’unico tra i sanremesi ad essere entrato nella Top 50 Global - attualmente salito alla posizione 29.

Pubblicità

Sull’onda di questo straordinario exploit, cresce sempre più l’attesa di vederlo live. E a grande richiesta, il cantante e pianista milanese annuncia oggi il Lazza Ouvertour Summer 2023: 13 imperdibili appuntamenti estivi in partenza a giugno prodotti da Vivo Concerti e Next Show per infiammare le arene e i festival estivi più importanti d’Italia. Lazza sarà anche in Sicilia, il 14 luglio alla Villa Bellini di Catania. Il live, promosso da Giuseppe Rapisarda Management, è inserito nel cartellone del Wave Summer Music e si annuncia come uno dei concerti più attesi dell'estate siciliana.



Bellinzona, Roma, Alba, Ferrara, Catania, L’Aquila, Rimini, Lanciano, Gallipoli, Olbia, San Benedetto del Tronto e Firenze si aggiungono allo speciale evento unico all’Ippodromo SNAI San Siro dell’8 settembre e all’imperdibile data in programma all’Arena di Verona il 25 aprile, annunciate a seguito della tempesta di sold out che si è abbattuta su tutte le date indoor del Lazza Ouver-Tour.

Se "Cenere" vola sempre più in alto, la scia luminosa del successo di Sirio non è da meno: dopo aver conquistato per la diciannovesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più venduti, eguagliando l’incredibile primato di permanenza al n.1 di Vasco Rossi del 2011, oggi il disco dei record da oltre 800 MLN di stream è ufficialmente Quinto Disco di Platino, allungando la grande serie di certificazioni ottenute dall’artista del roster Me Next, ad oggi 43 Dischi di Platino e 37 Dischi d’Oro.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA