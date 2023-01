ROMA, 24 GEN - Le Pupille, il cortometraggio live action di Alice Rohrwacher è entrato nella cinquina delle nomination agli Oscar. Prodotto da Carlo Cresto-Dina per tempesta e Alfonso Cuarón per Esperanto Filmoj è stato distribuito in esclusiva su Disney+ dopo gli applausi in numerosi festival internazionali

