Lehman Trilogy di Stefano Massini diventa una serie tv

ROMA, 13 GIU - L'opera teatrale Lehman Trilogy di Stefano Massini, edita in Italia da Giulio Einaudi Editore, vincitrice del Premio Outstanding Production of a Play ai Drama League Awards, di 5 Premi agli Outer Circle Awards tra cui Outstanding New Broadway Play, nonché trionfatrice ieri sera ai Tony Awards dove ha conquistato 5 premi su 8 nomination (Best Play, Best Director, Best Actor, Best Lighting Design, Best Scenic Design), diventerà una serie tv prodotta da Domenico Procacci per Fandango e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, la stessa squadra che ha portato al successo internazionale la serie RAI-HBO L'amica geniale tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante, edita in Italia da Edizioni E/O.

