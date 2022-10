Catania, Les Sorbonne Scholars giovedì 3 novembre in concerto al Centro Universitario Teatrale: ingresso gratuito

Giovedì 3 Novembre alle 20 al Centro Universitario Teatrale di Catania (piazza Università 13) si svolgerà il concerto di Les Sorbonne Scholars, ensemble musicale della Sorbonne Université di Parigi. L'ingresso sarà gratuito ed è un evento in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania, la Sorbonne Université e l'Associazione Collegium Musicum di Catania. Les Sorbonne Scholars, diretti da Pierre Iselin, formano un ensemble universitario specializzato nel repertorio musicale che va dal Rinascimento europeo al primo Barocco. Il concerto prevede l'esecuzione di musiche di Mario Capuana (1600-1647), Josquin Des Prez (1450-1521), Costanzo Festa (1495-1545), Heinrich Isaac (1450-1517), Jean Mouton (1459-1522), Tielman Susato (1510-1570), Cristobal de Morales (1500-1553) e Vicenzio Gallo (1560-1624).

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche garantisce ogni settimana per gli studenti diversi tipi di eventi, dalle opere liriche ai concerti sinfonici, dalle tragedie alle commedie; di conseguenza è un incentivo per i giovani a frequentare i teatri, spesso definiti datati o "per i grandi".

