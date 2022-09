Ligabue, l'Arena di Verona gremita anche di fan siciliani

C'è un legame indissolubile tra il pubblico siciliano e Luciano Ligabue. Da ieri sera, il Liga nazionale ha iniziato le sue sette notti all'Arena di Verona. Dopo il mega evento di giugno a Campovolo, anche a Verona sono stati protagonisti migliaia di fan siciliani. “Magicamente” tra il pubblico presente all'Arena, già dalla prima sera, sventolavano sia la bandiera della Sardegna che quella della Sicilia. La nostra regione, tra l'altro, è sempre protagonista durante i live dell'artista di Correggio.

Durante la sua “Buonanotte all'Italia”, sui maxi schermi, ci sono tanti volti siciliani che Luciano ricorda ed omaggia. Da Franco Battiato a Franco e Ciccio, passando per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il “Liga”, ieri, ha inaugurato la prima sera all'Arena (la 28esima della sua carriera) con il brano “Non cambierei questa vita con nessun'altra”. Canzone che rispecchia la sua lunga e strepitosa carriera. Luciano è l'artista dei record. I sette appuntamenti all'Arena sono andati tutti “sold out” già in prevendita (prossime date 29 e 30 settembre e 1, 3, 4 e 6 ottobre ). Dopo sarà la volta dell'Europa. Nel mese di ottobre Ligabue sarà poi protagonista di quattro concerti nelle principali città europee: 26 ottobre al Razzmatazz di Barcellona, 28 ottobre al Cirque Royal di Bruxelles, 30 ottobre al Bataclan di Parigi , 31 ottobre al 02 Shepherd's Bush Empire di Londra. Anche in queste date ci saranno tanti siciliani che vivono all'estero. Il Liga è uno degli artisti che ha fatto la storia della musica italiana. Ogni suo concerto non delude mai, è sempre “un colpo all'anima”. A rendere ancora più importanti questi concerti di Verona è il legame, davvero unico, tra Ligabue e l’Arena. Il crisma del successo l’ha ottenuto proprio qua, nel 1990, quando il suo “Balliamo sul mondo” era stato premiato con il DiscoVerde, riconoscimento del Festivalbar al miglior artista emergente. Il concerto in Arena del ’99 del suo “Miss Mondo Tour” era diventato poi un vendutissimo video live, in vhs e dvd, con il titolo «Ligabue in Arena». Nella prima serata tanti i siciliani provenienti da ogni parte dell'isola. <<Arriviamo da Catania – dice Marco Mirabella – negli ultimi dieci anni non ci siamo mai persi un concerto di Luciano. Ancora ricordiamo con immenso piacere il doppio appuntamento allo stadio Cibali di Catania. Chissà se ci sarà un'altra occasione per gustarlo nella nostra città>>. <<Abbiamo perso un volo – dice Silvia Valenti da Palermo – dovevamo arrivare il giorno prima ed invece siamo arrivati poche ore prima del concerto. Non importa, siamo qui. Ancora una volta siamo pronti ad urlare contro il cielo>>. <<Ho vissuto tre esperienze a Campovolo – dice Martin Beccaria di Catania – non ero mai venuto a Verona ed entrare all'Arena è veramente una emozione che ti toglie il fiato. Semplicemente strepitoso. Quest'anno farò il bis di Luciano. Ho già comprato i biglietti anche per andare a Parigi. D'altronde Luciano è proprio un atto di fede>>.

