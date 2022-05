Lo Zecchino d'oro piange la scomparsa di Nonna Pina: ispirò il brano delle tagliatelle

È morta il primo maggio a 86 anni Giuseppina Villani, nata e cresciuta a Baricella di Bologna, meglio nota come Nonna Pina, la nonna 'magà della pasta fatta in casa, della celebre 'Le tagliatelle di Nonna Pinà, brano tormentone lanciato dallo Zecchino d’Oro nel 2003. Lo riporta il Resto del Carlino.

A cantare la canzone la piccola Ottavia Dorrucci. Il brano, testo e musiche, fu composto da Gian Marco Gualandi, genero della signora Villani, alias Nonna Pina. Il brano è tra i più conosciuti, non solo dai più piccoli ma anche dagli adulti. Approdò alla 46esima edizione dello Zecchino d’Oro e vinse ma erano diversi anni che l’autore provava a inviarla al concorso senza successo. Poi la definitiva 'consacrazionè con l’adozione da parte della conduttrice Antonella Clerici come intermezzo-tormentone del programma televisivo 'La prova del cuocò. La canzone spopolò anche in alcune discoteche in versione dance o nelle suonerie dei telefonini.



