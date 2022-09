Lorenzo Licitra, Eli Hallo e la nuova vita musicale del talento siciliano

Il cantautore Lorenzo Licitra ritorna protagonista in radio con il nuovo singolo “Eli Hallo” (scritto da Giovanni Segreti Bruno, Lorenzo Licitra, coprodotto da Lorenzo Licitra e Joseba label, arrangiato da Valerio Carboni) e che vede la straordinaria partecipazione di Anggun.

Una speciale collaborazione con una grandissima voce del panorama musicale internazionale che si affianca al timbro inconfondibile e versatile del giovane cantautore siciliano. Il cantautore di Ragusa è tornato protagonista del panorama musicale dopo un periodo di ricerca e di sperimentazione.

«Forse è stato uno dei periodi più belli della mia vita – dice Licita - l’ho vissuto in un’altra città. Mi sono trasferito a Roma e la bellezza eterna di questa città mi ha conquistato. Quel periodo è stato produttivo ed ho iniziato a scrivere. Ho iniziato a riempire quel famoso cassetto di canzoni. Ho sperimento il dialogo musicale con altri artisti. Un periodo proficuo».

In questo periodo è nata anche “Eli Hallo”, come nasce questa canzone che racconta di una grande amicizia?

«Ho atteso con tanta felicità l’uscita di questo brano. Finalmente sono riuscito a concepire un progetto che riesce a descrivere tutto quello che volevo raccontare. É una storia vera nata durante la pandemia, un periodo nel quale ho sperimentato la scrittura. Un nuovo modo di approcciarmi alla musica, che realmente non conoscevo. Ho voluto descrivere una storia che raccontasse la mia vita quotidiana. Questa telefonata in Francia è avvenuta veramente. Chi era dall’altra parte del telefono non sentiva bene la mia voce ed abbiamo dato via ad un gioco di parole. Al telefono sentivo “Eli Hallo, Hallo Eli”. Questo gioco abbastanza carino ho cercato di metterlo in musica e di identificare il mio vissuto in quel momento. Ho raccontato una storia di amicizia che abbraccia tutte le sfere. La vera amicizia credo che sia fondamentale, soprattutto dopo il periodo che abbiamo vissuto ognuno di noi. Oggi è importante recuperare i rapporti veri. L’essere onesti l’uno con l’altro. Anche il dialogo adesso è necessario, soprattutto dopo il periodo di non socialità che abbiamo vissuto».

Facendo un “passo indietro”, rispetto a quel Lorenzo vincitore di X-Factor, oggi chi sei?

«Quel Lorenzo è cambiato sicuramente, si è evoluto. È cresciuto. Voglio sempre crescere, questo è l’obiettivo che mi pongo ogni giorno. Oggi riesco ad essere più contento ed autentico. Sicuramente è stata una esperienza incredibile, un punto di partenza che tornerei subito a rifare».

Dalla tua Ragusa sei riuscito a conquistare il panorama musicale nazionale, quanto è difficile emergere dalla nostra isola?

«Sicuramente non è così facile come può succedere in altre regioni. Ahimè, in Sicilia si hanno poche possibilità di esposizioni. Però questo non mi ha mai limitato. C’è un rovescio della medaglia, perché la Sicilia è sempre quel posto che mi ha permesso di ricaricare la creatività. È sempre importante guardare le proprie origini, una cosa a cui tengo moltissimo è il fatto di dire che sono siciliano. Lo dico sempre con infinito orgoglio».

