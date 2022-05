Madonna scrive al Papa, possiamo discutere di cose importanti?

ROMA, 05 MAG - "Sono una brava cattolica, lo giuro! Cioè non bestemmio!": l'ex Material Girl Madonna vuole incontrare Papa Francesco per "discutere di questioni importanti". E scrive su twitter un messaggio indirizzato all'account @Pontifex che comincia: "Hello @Pontifex Francis...". "Sarebbe possibile incontrarsi un giorno per discutere di alcune questioni importanti? Sono stato ex comunicato 3 volte. Non sembra giusto. Cordiali saluti Madonna", conclude l'artista che ha in imminente uscita "Finally Enough Love" e "Finally Enough Love: 50 Number Ones"! sui suoi successi remixati.

