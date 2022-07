Malore sul palco per Carlos Santana vicino Detroit

ROMA, 06 LUG - Il leggendario chitarrista statunitense Carlos Santana è crollato sul palco durante un concerto all'aperto vicino a Detroit, nel Michigan. Lo riporta la Bbc sottolineando che è stato subito soccorso e trasferito in osservazione in un ospedale locale. Lo stesso Santana ha poi postato su Fb di "aver dimenticato di bere e mangiare" mentre i soccorsi hanno parlato di un malore legato al caldo e alla disidratazione. Il suo manager Micheal Vrionis ha poi rassicurato sulle condizioni di salute del chitarrista annunciando però che lo spettacolo programmato per oggi a Burgettstown, in Pennsylvania, "sarà posticipato a data da destinarsi". Sui social è stato postato un filmato che mostra Santana che viene aiutato a lasciare il palco al Pine Knob Music Theatre di Clarkson: nel video, la star saluta il pubblico mentre viene portato via su una barella.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA