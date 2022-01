Maneskin, ancora record: a Coachella con Kanye West

Destinazione Coachella per i Maneskin. La band italiana mette a segno un altro colpo nella scalata al successo musicale negli Stati Uniti, guadagnandosi un posto sul palcoscenico di uno dei più importanti festival musicali americani. Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria) faranno parte dell’ensemble di artisti nel gruppo di Ye, alias Kanye West, e le cui performance sono previste il 17 e 24 aprile. Gli altri artisti di punta del festival sono Harry Style, 15 e 22 aprile e Billie Eilish, 16 e 23 aprile.

La notizia della partecipazione dei Maneskin è stata diffusa sia dall’organizzazione del festival che dalla stessa band. "Entusiasti di annunciare che saremo in California per partecipare alla lineup del Coachella! Non vediamo l’ora di spaccare su quel palco due volte, questo aprile, domenica 17 e 24!» - si legge su Twitter. I quattro ragazzi romani hanno conquistato il pubblico americano in pochissimi mesi. Il loro debutto è avvenuto a New York lo scorso ottobre, poi c'è stato un concerto a Los Angeles e, ciliegina sulla torta, l’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Nel frattempo anche tante apparizioni televisive ospiti dei talk show più popolari del paese, come il Tonight Show di Jimmy Fallon e Ellen DeGeneres Show.



Solo due mesi fa la rivista Variety ha elogiato il successo dei quattro ragazzi dedicando loro un profilo dal titolo, «Ecco i Måneskin, la band italiana che ha osato e ha riportato il rock negli Stati Uniti». Secondo la rivista il successo della band è all’apparenza una storia tipica di oggi, diventare virale su internet, ottenere un contratto, diventare 'mainstream'. "Tuttavia - si sottolinea nell’articolo - il viaggio dei Måneskin è tutt'altro che ordinario» e Victoria, Ethan, Thomas e Damiano sono sbarcati in America «letteralmente con i piedi per terra».



Coachella si terrà sui campi dell’Empire Polo Club di Indio, in California. Il festival, giunto alla 20/a edizione, è noto anche per le numerose reunion di band sciolte da tempo, quest’anno sarà la volta di Swedish House Mafia, gruppo musicale house svedese.



